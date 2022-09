Aule chiuse, protestano i genitori degli alunni

I piccoli allievi della scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo “Cimarosa” di Posillipo non sono ancora tornati in classe. Il piano che li ospitava è ancora inagibile in seguito al crollo di alcuni calcinacci. Le mamme protestano. La preside assicura: "Rientro in aula il 17 ottobre"

Nel servizio le voci di Annamaria Marando, nonna di allievi della “Cimarosa”; Nicoletta Del Giudice, mamma di un allievo della “Cimarosa” e della dirigente scolastica Rosa Cassese