La vita di Renato Caccioppoli in un libro-inchiesta di Lorenza Foschini

Il talento di Renato Caccioppoli, le contraddizioni di Napoli, la vita di uno dei grandi matematici del ‘900 ed il mistero di una città senza i soliti stereotipi ne “L’attrito della vita”, libro che la giornalista Lorenza Foschini scrive partendo dai racconti di famiglia (l’autrice ha una parentela con Caccioppoli per parte di madre).

Il volume, edito a La Nave di Teseo, ha l’incedere di un’inchiesta, frutto di lunghe e accurate ricerche fra archivi e fonti dirette, con il supporto di testimonianze che aiutano a ritrarre la figura di Caccioppoli, un’autentica leggenda in vita per i suoi studenti e per le sue teorie, ma ancor più leggendario dopo l’uscita di scena per sua stessa mano, nel 1959, che lo hanno resto un mito tutt'uno con la sua Napoli.

Caccioppoli non è soltanto uno dei più grandi geni matematici mai esistiti, ma – come emerso anche a Napoli nell'incontro all’Università Federico II con Lorenza Foschini e molti accademici – era anche poliglotta, gran conversatore, eccellente pianista. Antifascista, fu considerato pazzo per le sue idee ma continua ad incarnare un modello di libertà cosmopolita, documentato anche dai sui rapporti con Paul Éluard, Pablo Neruda. Eduardo de Filippo, Benedetto Croce, Alberto Moravia e Elsa Morante.