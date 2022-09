Lavoro, operai Jabil protestano davanti alla prefettura di Caserta

Davanti alla prefettura di Caserta manifestazione degli operai della Jabil dello stabilimento di Marcianise licenziati. I sindacati lanciano disperato SOS al prefetto, anche perché i precedenti non sono confortanti come dimostra il tentativo di ricollocamento dei 250 lavoratori di Jabil di 3 anni fa che non ha dato i frutti sperati. C’è scetticismo da parte degli operai, che non hanno fiducia delle soluzioni prospettate. La vicenda Jabil si unisce alle vertenze Whirlpool e Softlab, in un territorio che soffre della precarietà del lavoro.