Le profughe ucraine a Napoli: meno burocrazia e alloggi dignitosi

Volontarie italiane, russe, bielorusse e ucraine lavorano in sintonia nello sportello ascolto di Action Aid. Le rifugiate ucraine chiedono strutture di accoglienza più adeguate, trasporti scolastici gratuiti per i figli, opportunità di lavoro e meno burocrazia. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, sono sedicimila le richieste di protezione temporanea in Campania, ottomila solo a Napoli .