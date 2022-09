Lungomare di Napoli, arrivano i dissuasori

Dissuasori di velocità in Via Caracciolo a Napoli contro i troppi incidenti mortali. Rallentatori acustici, noti come bande sonore, alternati con quelli ad effetto ottico sono stati installati sul tratto stradale compreso tra Via Sannazaro e Piazza Vittoria per frenare la corsa e le impennate di moto, soprattutto durante le ore notturne.

Il piano - predisposto dagli Assessorati Sicurezza e Mobilità del Comune di Napoli - prevede 43 batterie di segnalatori, ognuna composta da 7 fasce distanti 50 centimetri nei pressi dello chalet Ciro a Mergellina, all'altezza dei quattro attraversamenti pedonali e sulle tre corsie aperte al traffico.

Poi, altre 9 batterie sono state posizionate su viale Dohrn, altro tratto interessato dalla velocità.

Ai rallentatori sono stati abbinati impianti ottici luminescenti ogni 50 metri lungo il percorso. La seconda fase del progetto comunale prevede anche la creazione di passaggi pedonali sopraelevati e l'installazione degli autovelox per verificare il rispetto dei prescritti limiti di velocità e punire chi trasgredisce.

Solo nell'ultimo mese sono morte due persone, Elvira Zriba, 34 anni travolta da una moto e Giuseppe Iazzetta, il 62 enne investito da un'auto mentre portava a spasso il suo cane.