Maltempo: a Napoli un albero crolla in via Marina, nessun ferito

Fino alle 23.59 di oggi resta valida l’allerta meteo di livello arancione, mentre per tutta la giornata di domani, considerata l’evoluzione della perturbazione, la Protezione Civile ha emanato per l’intero territorio regionale un’allerta di colore giallo, segnalando la possibilità di venti forti e il rischio di mareggiate. Nessun ferito, ma ancora disagi in tutta la Campania