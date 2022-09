"Da due anni cerchiamo la verità sulla morte di Mario"

Sono trascorsi due anni dalla morte di Mario Paciolla, il cooperante ONU trovato senza vita, in Colombia, nel luglio del 2020. Due anni in cui la famiglia non ha mai smesso di chiedere giustizia e verità. Paciolla era anche giornalista. E proprio il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania ha inteso ricordarlo nel corso di un'iniziativa sulla libertà di stampa. Un flash mob in collegamento con Trento, dove si consegnava una targa in memoria di Antonio Megalizzi, altro giovane giornalista rimasto vittima nell'attentato di Strasburgo del 2018.

Nel servizio le voci dei genitori di Mario Paciolla: Anna Maria Motta e Giuseppe Paciolla.