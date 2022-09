Mascherine obbligatorie nelle strutture sanitarie. In Campania consigliate anche sui mezzi pubblici

Mascherine obbligatorie in ospedali, strutture sanitarie e residenze assistite, ma non solo. La decisione è quella già assunta dal ministero della Salute. Ma nell'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale c'è anche la raccomandazione all'uso dei dispositivi di protezione sui mezzi pubblici. La situazione in Campania è tranquilla - dice De Luca nella diretta social del venerdì - ma resta l'appello alla prudenza (nel servizio, l'appello del presidente De Luca).

L'ultimo bollettino registra 2.135 nuovi positivi al Covid su 12.460 test effettuati. In Campania l'indice di positività è al 17,13%, in leggero aumento rispetto al 16,58% precedente. Salgono anche i ricoveri in degenza mentre sono in calo le terapie intensive. Tre i decessi, di cui uno nelle ultime quarantotto ore.

Anche in forza di questi numeri, la prossima settimana partirà una campagna di vaccinazione massiva con le dosi attuali per le residenze sanitarie e i soggetti fragili. "Lo facciamo in attesa dell'arrivo dei vaccini resistenti alle varianti - ha spiegato ancora De Luca - non vorrei che nell'attesa avessimo un'assenza di copertura vaccinale". Intanto, da domani parte la campagna antinfluenzale su cui occorre essere attenti e puntuali, a cominciare dai bambini. Infine, l'annuncio che riguarda il Santobono: "Entro dicembre - conferma De Luca - verrà pubblicata la gara per la progettazione del nuovo ospedale".