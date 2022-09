Milan-Napoli, Spalletti: "Sarà importante anticipare il gioco degli avversari"

L'assenza di Leao e Osimhen, non priverà Milan e Napoli della fama per provare a portare a casa l'intera posta in palio del match. Spalletti è in dubbio su chi far partire titolare tra Simeone e Raspadori, intanto recupera Lozano. Per l'allenatore del Napoli, azzurri e rossoneri presentano molte somiglianze nel modo di affrontare le partite, poco votato all'equilibrio: “Avrà un vantaggio chi riuscirà ad anticipare il gioco degli avversari”, dice il tecnico toscano in conferenza stampa, riconoscendo qualcosa in più agli uomini di Pioli, in quanto detentori dello scudetto.

Nel servizio le dichiarazioni di Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia di Milan-Napoli.