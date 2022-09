Minori e web: da oggi c'è un Manifesto di Pietrarsa

Educare i bambini al valore dei dati personali e della privacy nel mondo digitale, per difendere nella società degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale, i diritti e le libertà fondamentali.

Su questi principi poggia un nuovo strumento per la tutela dei minorenni, il Manifesto di Pietrarsa, firmato questo pomeriggio da enti pubblici e privati, associazioni e ministeri, durante "State of Privacy 22", prossima stazione futuro, un'occasione, per 250 esperti del settore, di confronto sul futuro del web e delle comunicazioni; iniziativa del garante della privacy per celebrare i primo 25 anni di vita dell'Autorità nella cornice del Museo Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli.