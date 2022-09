Napoli-Liverpool, Spalletti: "Se domattina sta bene, Osimhen gioca"

Giornata di vigilia, a Castel Volturno, per il Napoli che domani sera farà il suo esordio in Champions, al “Maradona”, contro il Liverpool vice-campione in carica. In conferenza stampa Luciano Spalletti (operato alla spalla per un incidente fortuito) non ha sciolto i dubbi sulla presenza del numero 9. Prima dell'allenatore ha parlato capitan Di Lorenzo