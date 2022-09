Nazionale, Mancini punta sul "blocco" Napoli

Come sono lontani i tempi della nazionale di Bearzot, ma non per il fatto che sono passati 36 anni, ma solo perché il "vecio", così soprannominato dallo scrittore Giovanni Arpino, proprio non riusciva a vedere i giocatori del Napoli nella rappresentativa italiana. Bruscolotti ne sa qualcosa. Il dopo Bearzot, da Vicini al reggente Di Biagio, è andato decisamente meglio per i calciatori della squadra partenopea. Convocazioni a volte sporadiche, altre volte più continuative. Ma mai nella storia un blocco Napoli in nazionale, così come invece sta accadendo con Mancini.

Cinque elementi della compagine di Spalletti convocati dal ct marchigiano per le gare di Nations League con Inghilterra e Ungheria. Un record. Meret, Di Lorenzo, Politano, Zerbin e Raspadori a certificare quanto di buono fatto dalla società partenopea nel puntare non solo sugli stranieri ma anche sugli italiani, alcuni già affermati, altri con un futuro roseo davanti a sé. C'è tanto Napoli, dunque, nell'Italia di Mancini.

Il ct guarda con molto interesse anche alle prestazioni della Salernitana. La convocazione di Pasquale Mazzocchi, napoletano di nascita, terzino destro, polmoni d'acciaio, veloce come un intercity, ne è la testimonianza. E attenzione al 24enne centrocampista Giulio Maggiore. Presto potrebbe essere lui il secondo rappresentante del sodalizio granata nel club Italia.