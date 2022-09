Niente campanella per gli alunni della scuola dell'infanzia alla Cimarosa di Napoli

Lo scorso 25 luglio crolla l'intonaco dal soffitto del corridoio della scuola Cimarosa di Napoli. La dirigente chiede ripetutamente alla municipalità di mettere in sicurezza l'area e verificare lo stato di salute dell'intero piano che ospita gli alunni dell'infanzia. I tecnici, però, arrivano solo il 5 settembre e l'8 settembre, con un nuovo sopralluogo, decidono di chiudere tutto il piano perché a rischio. I bambini quindi la settimana prossima non torneranno in classe.

Le interviste sono alla dirigente della Cimarosa, Rosa Cassese, alla mamma di un alunno, Maria Cristina Iannone, e alla presidente del consiglio di istituto Fabrizia Serao.