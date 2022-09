Nocera, chiude pasticceria per caro bollette

In fila commossi per l'ultimo vassoio di babà o di sfogliatelle. Ci sono tanti clienti storici nell'ultimo giorno di apertura di una notissima pasticceria di Nocera Inferiore.

Dopo il tam tam online sono davanti alle vetrine dei dolci anche per solidarietà verso i proprietari, angosciati dall'impennata delle bollette e dalle spese di gestione insostenibili.

È l'Italia della crisi: non è una protesta ma un abbandono. Stop al lavoro per due titolari, padre e figlio, e per quattro dipendenti.