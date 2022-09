Omicidio Melito, sospettato interrogato in caserma

Nessun provvedimento cautelare al momento, ma un sospetto che con il passare delle ore si fa più concreto: per l'omicidio di Marcello Toscano, insegnante di 64 anni, trovato cadavere nel cortile della sua scuola a Melito, nel Napoletano, l'attenzione degli inquirenti è tutta su un uomo che è stato interrogato. I carabinieri stanno acquisendo tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita del professore e il possibile movente dellìomicidio. Marcello Toscano avrebbe smesso di rispondere al cellulare le 12 e le 12.30 del 27 settembre. Alle 19.30 circa di quel giorno i figli si sono rivolti ai militari dell'arma che hanno poi rinvenuto qualche ora dopo il corpo, con i segni di diverse coltellate, in un cespuglio all'interno dei cancelli della scuola media Marino Guarano. Sul cadavere anche alcune tracce ematiche che potrebbero appartenere all'assassino e che sarebbero state ritrovate anche in una struttura adiacente al luogo in cui Marcello Toscano giaceva senza vita. Nel corso della giornata di ieri sono state ascoltate numerose persone, tra gli operatori scolastici e tra i familiari dell'insegnante. Si lavora anche sulle immagini di videosorveglianza della scuola e dei negozi nei pressi dell'istituto.