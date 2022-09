Operai ex Montefibre in presidio davanti al Consiglio regionale

Alla Montefibre di Acerra, fino al 2004, lavoravano circa 300 operai. Oggi, a 18 anni dalla chiusura dell'ultimo grande stabilimento chimico del napoletano, sono rimasti in 200 a reclamare diritti e dignità. Davanti al consiglio regionale della Campania chiedono di essere ascoltati.

Questi operai sono troppo giovani per andare in pensione ma anche troppo vecchi per essere reimpiegati in altre attività. Fu stretto un accordo quando la Montefibre chiuse i battenti: chiunque si fosse insediato sulle spoglie di quella fabbrica, avrebbe dovuto riassumerne gli operai. Un accordo in parte disatteso. Ma ora si spera nell'ennesimo imprenditore che investirà sui suoli industriali di Acerra.

Alcuni operai sono anche malati: per anni hanno operato a stretto contatto con sostanze tossiche ma il riconoscimento della patologia per causa professionale tarda ad arrivare. E così, 200 famiglie vivono un tempo presente che potrebbe non diventare futuro. Per il consigliere regionale Gennaro Saiello, la Regione potrebbe impiegare 120 milioni di fondi europei per il loro reinserimento lavorativo. Venerdì a mezzogiorno, una delegazione incontrerà l'assessore alle attività produttive Marchiello.