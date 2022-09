Oscar: "Nostalgia" di Martone in corsa per l'Italia

La Candidatura alla Palma d'Oro a Cannes e i quattro Nastri d'Argento avevano fatto capire le potenzialità di una storia in grado di parlare al mondo. Nostalgia di Mario Martone sarà la pellicola designata dall'Italia per la corsa all'Oscar come film internazionale.

Tratto dall'omonimo romanzo di Ermanno Rea, ambientato nel rione Sanità, racconta il ritorno a Napoli di Felice Lasco, interpretato da Pierfrancesco Favino. Un uomo che ha lasciato la città da ragazzo e torna ora per rivedere la mamma più anziana e per fare i conti con il proprio passato. Sulla sua strada, il suo più grande amico di infanzia, oggi un potente boss di camorra.

Al fianco di Lasco ci sarà don Luigi Rega, prete-coraggio interpretato da Francesco Di Leva, personaggio in parte ispirato alla figura di don Antonio Loffredo.

L'obiettivo ora è quello di entrare nella lista che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy il prossimo 21 dicembre. L'annuncio delle cinque nomination sarà invece il 24 gennaio 2023.