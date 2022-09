Osimhen in dubbio per il Liverpool

E' disseminata di insidie la strada che porta all'esordio del Napoli in Champions' contro il Liverpool. Si gioca ogni tre giorni, ritmi serratissimi, poco consoni a un avvio di stagione che così, inevitabilmente, lascia scorie nel corpo dei giocatori.

Contro i Reds Spalletti ha diverse incognite in attacco: non sa se potrà rischiare Osimhen, che non si è allenato con i compagni a causa di un risentimento muscolare accusato nel finale della partita con la Lazio.

In forte dubbio anche Lozano. Dopo il trauma cranico nello scontro con Marusic all'Olimpico gli esami radiologici e neurochirurgici per il messicano sono andati bene, hanno escluso guai seri. Ma non sarà semplice vederlo in campo.

Restano diverse certezze: la spinta di uno stadio Maradona esaurito, lo scarso feeling di Jurgen Klopp con Napoli dove non ha mai vinto, il momento di forma non esaltante degli inglesi.

Intanto visti i precedenti, numerosi scontri tra le due tifoserie e le aggressioni a Napoli e a Liverpool è alta l'allerta per l'ordine pubblico. Il club inglese ha sconsigliato ai suoi sostenitori di girare in città da soli e con i colori della propria squadra in vista. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi prova a stemperare gli animi.