Il gusto universale della pizza a Palazzo Reale

A Palazzo Reale di Napoli l’edizione di top pizza world 2022, che celebra le migliori pizze mondiali. Al primo posto Caserta con “I Masanielli” e New York con una pizza napoletana di Anthony Mangieri. Terzo posto per la “Peppe pizzeria” a Parigi di Giuseppe Cutraro che si è aggiudicato anche il titolo di “pizza maker of the year”. La classifica della prestigiosa guida dopo un anno di intenso lavoro da parte degli esperti che in assoluto anonimato hanno dato i voti. 40 le italiane, 25 in Europa, 15 a testa per Stati Uniti e Asia/Pacifico, 4 del Sud America e 1 dell’Africa le altre pizzerie premiate durante la serata.

Nel servizio le interviste a Francesco Martucci, Anthony Mangieri, Giuseppe Cutraro e Barbara Guerra, curatrice della guida “50 top pizza”