Aversa, minacce di morte al sindaco

Una telefonata ricevuta direttamente sul proprio cellulare da Alfonso Golia, da 3 anni sindaco di Aversa, popoloso Comune della provincia di Caserta.

Dall'altro lato un uomo che lo ingiuria, lo minaccia, tira in ballo la famiglia dell'amministratore. Parole pesanti, che spingono il prefetto di Caserta, Giuseppe Castaldo, a disporre un provvedimento di «vigilanza» per il primo cittadino.

Le indagini sembrano aver già portato all'individuazione del protagonista delle minacce: un cittadino nei confronti del quale pendeva un provvedimento di abbattimento della propria abitazione, perché abusiva , disposto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

L'episodio è solo l'ultimo, in ordine di tempo, che si registra in Campania, regione che detiene il triste primato in Italia per le minacce subite dagli amministratori pubblici. Lo scorso anno erano stati più di 70 gli amministratori finiti sotto tiro, nei primi sei mesi del 2022, secondo il rapporto del Ministero dell'Interno, sono stati 40 in tutta la regione



Nel servizio l'intervista ad Alfonso Golia - Sindaco di Aversa (CE)