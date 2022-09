Morto a 16 anni per un incidente: la procura riapre l'inchiesta

E' la notte tra il 14 e il 15 settembre 2019. Vittorio Senatore, 16 anni, è a bordo del suo ciclomotore in compagnia di un amico: rientrano a casa a Cetara, in provincia di Salerno, dopo una serata trascorsa in un bar del capoluogo. Con loro, su altri mezzi, c'è il resto della comitiva.

Vittorio e il suo amico cadono dallo scooter: lui ha la peggio, viene trasportato d'urgenza in ospedale dove morirà dopo circa quattro ore. Il racconto delle persone che stavano quella notte con Vittorio non convince i suoi genitori, che si battono per far luce su quel tragico evento anche dopo l'archiviazione della prima inchiesta della procura della Repubblica di Salerno. Sono convinti che il loro primogenito sia in realtà stato investito.

Ora, dopo tre anni, l'inchiesta viene riaperta grazie ad alcuni nuovi elementi prodotti dalla famiglia del ragazzo. Tre dei suoi amici finiscono sul registro degli indagati.

Nel servizio gli interventi di:

Monica Ferraro - Mamma di Vittorio Senatore

Domenico Senatore - Papà di Vittorio Senatore

Vincenza Zoccola - Testimone