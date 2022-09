Patrimonio restaurato

Settantacinque mila visitatori in poco piu' di tre mesi.Numeri importanti per la nuova sede delle Gallerie d'Italia a Napoli, inaugurata il 20 maggio dopo il trasferimento da Palazzo Zevallos Stigliano all'edificio che sempre in via Toledo, ospitava il Banco di Napoli.Intesa San Paolo con le sue sedi museali, oltre a Napoli anche Milano Torino e Vicenza, lavora da tempo al fianco del Ministero della Cultura per la salvaguardia del patrimonio.Ogni due anni i restauri finanziati dall'istituto di credito con un programma di interventi concordati con il Ministero, vengono presentati nella mostra ‘ Restituzioni’. C'e' ancora tempo, fino al venticinque settembre, per visitare l'edizione 2022, con duecento opere fresche di restauro e provenienti da musei statali e diocesani, siti archeologici, luoghi di culto. La mostra e' imperdibile anche per la presenza del mantello, del bastone di comando, della corona e dello scettro che Napoleone Bonaparte indossava durante la sua incoronazione a re d'Italia. A Milano, nel 1805.

Nel servizio interviste ai visitatori della mostra