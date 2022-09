Per mare e per terra a caccia di rifiuti

Sulla spiaggia cittadina nei pressi della rotonda Diaz, con le mute da sub per setacciare i fondali, nelle aree verdi di tutte le municipalità di Napoli: le due iniziative Napoli per Napoli e Angeli del mare, con il coordinamento del Comune, consentono a cittadini e associazioni di mettersi al lavoro per la collettività, rafforzando non solo l'attenzione all'ambiente, ma anche l'appartenenza a spazi che sono di tutti, ma da molti vengono rovinati.



Nel servizio intervengono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e l'assessore all'ambiente Paolo Mancuso.