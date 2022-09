"Vengo dal nulla. Esordire in Nazionale è stato magnifico"

Prima in Nazionale per Mazzocchi della Salernitana. Il giocatore è originario di Barra, periferia di Napoli: “Avevo una voglia incredibile di esordire. Vengo dal nulla e se mi guardo indietro ho percorso una strada tutta in salita. Sono molto felice” ha detto il terzino. Nel due a zero col quale l'Italia ha battuto l'Ungheria ancora a segno Raspadori, attaccante del Napoli.