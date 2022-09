Favola Gelbison, l'orgoglio dei tifosi cilentani

Serie C

Vivono una piccola grande favola i tifosi della Gelbison, la squadra di Vallo della Lucania.

Prima trasferta tra i professionisti, per di più in uno stadio come quello di Avellino, e primo storico punto.

Sono arrivati in 150 dal Cilento. C'erano i gruppi organizzati ovviamente. Ma c'erano anche tante famiglie, genitori e figli uniti dall'amore per la squadra della propria città.

In campo, la Gelbison non ha deluso i suoi tifosi. Formazione compatta, capace di bloccare le principali fonti di gioco dell'Avellino e di interpretare bene i diversi momenti del match.

Squadra e società hanno la testa sulle spalle: sarà una stagione difficile ma l'avventura tra i professionisti è solo all'inizio.