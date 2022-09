Quattro giornate di Napoli: un portale web per preservare la memoria

Perpetuare e consolidare la memoria delle 4 giornate di Napoli, a 79 anni da quella sommossa, attraverso una piattaforma digitale che ne agevoli la fruizione soprattutto per coloro che di quei giorni storici memoria non ne hanno, né diretta, né traslata.

E' il progetto “Napoli 43'” un portale web che raccoglie testimonianze, foto, video, articoli di giornale, racconti, tutto il materiale possibile che racconti in modo inedito uno degli eventi che accesero la miccia della Resistenza.

Dedicato in particolar modo ai giovani, il portale vede la collaborazione dell'Archivio di Stato di Napoli, dell'Anpi e dell'Ufficio scolastico regionale, per far sì che il ricordo diventi testimonianza attiva.

Il portale sarà attivo da gennaio 2023 e sarà un'organismo vivente, pronto ad accogliere informazioni e testimonianze per gli 80 anni da quel 27 settembre del 1943.

Nel servizio le voci di Michele Petraroia di ANPI; Candida Carrino, direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli; Ettore Acerra, direttore Ufficio Scolastico Regionale della Campania