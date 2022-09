Rientro a scuola tra organici da completare, crisi energetica e caro libri

Si torna in classe in Campania la settimana prossima. Niente restrizioni anticovid, ma preoccupazione per la crisi energetica e il caro libri. Resta il nodo degli organici, mancano ancora docenti di sostegno e di informatica. 73mila insegnanti nella nostra regione e quasi 800mila studenti.

Le interviste sono a Valeria Pirone, dirigente dell'istituto Vittorino da Feltre, Napoli, e Giovanna Martano, dirigente dell'istituto Righi, Napoli