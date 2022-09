Salernitana, prova di maturità

Forte dei cinque punti conquistati nelle ultime tre partite, con personalità e un gioco convincente, la Salernitana guarda con serenità e fiducia alla sfida di domani pomeriggio contro l'Empoli, calcio d'inizio alle 18.30.

L'Arechi è pronto a trascinare i granata a una nuova impresa, dopo il 4-0 rifilato alla Sampdoria: saranno oltre 16mila i tifosi allo stadio per una gara comunque delicata. Perché i toscani, ancora a caccia del primo successo nel torneo, sono una diretta concorrente per la salvezza e allora la posta in gioco è alta.

Lo sa bene il tecnico Davide Nicola che, alla vigilia, si dice curioso di testare la capacità dei suoi uomini di "utilizzare strategie diverse e funzionali all'avversario e al momento della gara". Vuole capire quanto è veramente affidabile questa Salernitana cui chiede al contempo "aggressività e gestione del ritmo della partita".

Infortunati Bohinen, Ribery, Lovato e Radovanovic, dovrebbe essere confermata la coppia d'attacco Bonazzoli-Dia, con il nuovo arrivato Piatek pronto a esordire, a partita in corso, con la maglia granata.