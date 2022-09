Salerno celebra l'arte del maestro Carotenuto

Un ricordo di Mario Carotenuto nel centenario della nascita.

All'artista salernitano è dedicata una doppia mostra con 90 opere provenienti dalla collezione privata in esposizione a Palazzo Pinto nella sede della Pinacoteca e nella galleria Il Catalogo, uno spazio culturale che è stato un puntio di riferimento importante per tanti artisti del Novecento italiano e anche per tanti scrittori e poeti, primo tra tutti Alfonso Gatto.