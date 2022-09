San Valentino Torio: dopo l'incendio si monitora la qualità dell'aria

Uno scenario di distruzione, con decine di carcasse di camion e autovetture consumate dal fuoco.

L'incendio che è divampato a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, si è sviluppato in un'area di circa 16mila metri quadri utilizzata in parte come parcheggio per mezzi pesanti, in parte come deposito giudiziario.

Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite proprio dal deposito, per poi estendersi nell'area adiacente, dove erano in sosta circa 100 autoveicoli.

Sul posto Polizia, Carabinieri, e i Vigili del Fuoco del comando di Salerno, con squadre provenienti da Nocera Inferiore, Mercato San Severino e Sarno. Inviati supporti e automezzi speciali anche dai comandi di Napoli e Avellino.

Ancora da accertare i motivi del rogo: i danni sono ingenti e a questi bisogna aggiungere il rischio ambientale e sanitario sulla popolazione. L'incendio non ha provocato feriti ma ha causato una lunghissima e densa colonna di fumo nero, visibile per chilometri.

I tecnici dell'Arpa Campania sono in azione per il monitoraggio della qualità dell'aria. I cittadini sono stati invitati a chiudere porte e finestre in tutta l'area interessata.