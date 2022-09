Scambiati per ladri e uccisi, il racconto dell'imputato al processo

Prosegue a Napoli il processo a Vincenzo Palumbo, che sparò e uccise a Ercolano Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, scambiati per ladri la notte tra il 28 e il 29 ottobre 2021, mentre erano nella loro auto davanti la casa dell'autotrasportatore 54enne.

Nel corso di un'udienza a Napoli, l'uomo, imputato per duplice omicidio aggravato, ha risposto alle domande di pm e avvocati. Ha raccontato di aver sentito un lamento dopo aver sparato, ma di non aver pensato di soccorrere i due, preferendo chiamare i carabinieri. Il 54enne ha ribadito di aver agito per difendere la moglie e la figlia senza l'intento di uccidere.