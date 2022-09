IL VIDEO - Gli scontri tra tifosi in via Marina

Poco prima dell’inizio dell’incontro di calcio Napoli-Liverpool, due tifosi inglesi in evidente stato di alterazione alcolica si sono presentati ai varchi del settore della curva A dello stadio Diego Armando Maradona, pretendendo di accedervi sebbene avessero un biglietto per il settore ospiti.

I due, al rifiuto degli steward, hanno iniziato ad inveire nei loro confronti e verso i carabinieri subito intervenuti.

Accompagnati dagli agenti della polizia al commissariato San Paolo, hanno avuto un comportamento violento nei confronti del personale presente, aggredendo fisicamente due poliziotti intervenuti per placarli fino a quando, non senza difficoltà, sono stati bloccati.

I due, di 52 e 54 anni, sono stati arrestati per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato ai beni della pubblica amministrazione.

Successivamente cinque tifosi del Liverpool sono stati bloccati e identificati dalla polizia di Napoli in un hotel nel quale si erano rifugiati dopo avere scatenato dei tafferugli lungo via Marina, all'altezza di un albergo della città.

Si tratta di supporter della squadra inglese che hanno un'età compresa tra i 27 e 38 anni: insieme con altri tifosi britannici si sono resi protagonisti di una serie di intemperanze e aggressioni. La loro posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti: sul luogo degli incidenti è intervenuta una pattuglia del commissariato Montecalvario seguita da altre che si trovavano in zona accorse dopo la segnalazione dei colleghi.

Infine gli agenti della polizia municipale hanno sanzionato complessivamente 10 parcheggiatori abusivi nelle adiacenze dello stadio e rimosso 62 veicoli in divieto di sosta.