Scuola senza mascherine, ma con le ansie del caro energia

Tra via D'Alagno e via Forcella, l'istituto Adelaide Ristori è un punto di riferimento per le famiglie che abitano nel centro storico di Napoli. Quest'anno la ripresa ha riportato bambini e ragazzi in classe finalmente senza mascherine, con un senso dell'ordine e dell'autodisciplina che è l'eredità buona della pandemia sul sistema scolastico. Dopo l'emergenza sanitaria, però, i dirigenti devono fare i conti con il caro energia che mette a rischio lo sforzo di offrire al territorio attività che tengano impegnati gli alunni il più possibile a scuola, anche dopo l'orario delle lezioni.

Nel servizio interviene la dirigente scolastica Stefania Colicelli.