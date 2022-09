Napoli e Trento assieme per la libertà di stampa

Napoli e Trento collegate in video conferenza. Per non dimenticare Antonio Megalizzi e Mario Paciolla. Per tenere sempre accesi i riflettori sul tema della libertà di stampa. Su quanto accade in Russia dove il giornalista Ivan Safronov è stato condannato a 22 anni per alto tradimento e dove a Novaja Gazeta è stata revocata la licenza di pubblicazione.

Una questione, quella della libertà di stampa, sempre viva anche in Italia: solo 58esima al mondo in base all'indice di Reporter Senza Frontiere.

Nel servizio le voci di:

Desirée Klain - Direttrice festival "Imbavagliati"

Claudio Silvestri - Segretario Sindacato unitario giornalisti Campania

Domenico Rubio - Giornalista sotto scorta