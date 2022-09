Manfredi: "Decoro, trasporti e cantieri le priorità per Napoli"

Primo consiglio comunale dopo la pausa estiva. L'occasione per Gaetano Manfredi di fissare priorità ed obiettivi in vista del suo secondo anno a Palazzo San Giacomo. Il sindaco pone tre temi in primo piano: il decoro urbano, in attesa delle assunzioni dal concorso Asìa, l'avvio dei cantieri e il trasporto pubblico, tra le verifiche sui nuovi treni della metropolitana e le preoccupazioni per i bandi di gara relativi alla fornitura dei tram bidirezionali.

Manfredi ha presentato anche la nuova assessora all'Istruzione, Maura Striano: proseguirà il lavoro della compianta Mia Filippone.

Nel servizio le voci di:

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli

Maura Striano - Assessora all'Istruzione del Comune di Napoli