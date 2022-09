Sindrome di Kleefstra, scienziati e famiglie a confronto

La sindrome di Kleefstra è una malattia genetica rara caratterizzata da deficit cognitivo, riduzione del tono muscolare nei bambini, grave ritardo del linguaggio espressivo associati spesso a disturbi, renali, cardiaci e del comportamento.

Al Tigem di Pozzuoli, in occasione della giornata mondiale della consapevolezza, l' “Associazione italiana Sindrome di Kleefstra” ha organizzato una conferenza, patrocinata da Telethon, per condividere le conoscenze scientifiche, i progressi nella ricerca, le esperienze nei trattamenti riabilitativi, incontro aperto dalla scienziata olandese che ha scoperto questa sindrome

Scoperta recentemente, quindi con pochi casi diagnosticati nel mondo, tra mille e duemila, appena 58 in Italia, per la sindrome di Kleefstra sussiste un problema di scarsa conoscenza anche in ambito medico.

Nel servizio le interviste a Tjitske Kleefstra, Professoressa di Genetica clinica alla Radbound University; Nicola Brunetti Pierri del Tigem di Pozzuoli e professore di Medicina Traslazionale all'Università Federico II e a Mariella Priano, dell'Associazione sindrome di Kleefstra Italia