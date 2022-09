Spalletti: "Per me queste partite sono come regali di Natale da scartare"

Un club storico e poi Ibrox, uno dei templi del calcio britannico. Spalletti assapora fino in fondo il fascino della sfida con i Rangers. Con rispetto per un Paese e un popolo in lutto per la scomparsa della Regina Elisabetta, e un rammarico, anzi due: non avere il sostegno dei propri tifosi. E non poter contare in attacco su Osimhen e Lozano, infortunati. Ma anche con tante certezze: quelle che in questo avvio di stagione ha costruito una squadra in forma e con tante soluzioni tecniche, capace nell'esordio in Champions di dominare il Liverpool, vittorioso ieri sull'Ajax.

Sarà un Napoli inevitabilmente battagliero, insomma, che proverà a imporre la sua idea di gioco senza paura.