Spalletti: "Sono felicissimo di essere l'allenatore del Napoli, ma non garantisco niente"

Nella conferenza stampa del prepartita, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti anticipa i temi di Lazio - Napoli di domani sera all'Olimpico di Roma e lancia qualche frecciata a chi ha storto il naso dopo i due recenti pareggi consecutivi: “Sono felicissimo di essere l'allenatore del Napoli - dice - ma se non mi volete io mi adeguo”. Chiede tempo per dare al nuovo ciclo la possibilità di diventare un gruppo e, sulla Lazio rivela la ricetta per fare una buona gara: “Dobbiamo sfruttare gli spazi che si andranno a creare con velocità e qualità”.