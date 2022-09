Spari nel cuore di Napoli, a pochi metri dalla prefettura

Piazza Trieste e Trento, ore 1.40 della notte tra sabato e domenica.

Ai tavolini di un bar, napoletani e turisti si godono l'ultimo spicchio d'estate a due passi da piazza del Plebiscito e dal teatro san carlo. A un certo punto i clienti balzano in piedi, guardano verso la strada, due mamme fanno scudo col proprio corpo per proteggere i figli e agevolarne la fuga.

Hanno udito colpi d'arma da fuoco provenire probabilmente da via Toledo.

Attimi di paura catturati da una telecamera di videosorveglianza e pubblicati sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Qualche ora dopo, la squadra mobile della Questura di Napoli interviene al pronto soccorso dell'ospedale “Pellegrini”, dove un 49enne con precedenti di polizia si è presentato in scooter con una ferita alla gamba. Ricoverato, non è in pericolo di vita. Agli agenti ha raccontato che stava passeggiando da Borgo Marinari, dove c'è Castel dell'Ovo, proprio verso piazza Trieste e Trento, quando è stato colpito alla gamba destra da un colpo di pistola. La scientifica ha trovato sull'asfalto un bossolo calibro 6,35.

Indagini in corso per accertare il collegamento tra gli episodi, ma gli spari in un punto così centrale di Napoli, vicino anche alla prefettura, riaccendono l'allarme sicurezza.

Nello stesso luogo lo scorso 21 luglio, la videosorveglianza aveva immortalato la rapina di un orologio ai danni di un turista svizzero. Era anche lui al tavolino di un bar e si vide puntare contro una pistola.

"Gli esercenti di piazza Trieste e Trento non ne possono più, la misura è colma - dice Vincenzo Schiavo, presidente regionale di Confesercenti - abbiamo associati in zona, imprenditori volenterosi e capaci, che stanno pensando di trasferire le loro attività. Prefetto, questore e sindaco trovino

una strategia comune. Questo clima da guerriglia urbana non può più essere la normalità in una città come Napoli".