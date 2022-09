"La scuola a Napoli saprà coinvolgere le famiglie"

Ritorno in classe

La neo assessore all'istruzione e alla famiglia del comune di Napoli, Maura Striano, ha visitato una scuola dell'infanzia nel rione di Cavalleggeri ‘d’Aosta, a una settimana dall'inizio delle lezioni in Campania. La visita è la prima di una serie in tutti gli istituti della città. “Serve coinvolgere i genitori nel processo educativo e implementare il piano educativo per Napoli”, queste le parole dell'assessore.