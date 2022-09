Taxi a Capri, raffica di sanzioni

La lunga estate calda volge al termine. A Capri bilancio turistico da record, con tante presenze previste fino a fine settembre. E non si fermano i controlli dei Carabinieri su tutti i settori legati all'accoglienza. Stavolta gli uomini della compagnia di Sorrento, competente anche per Capri ed Anacapri, hanno concentrato la loro azione sul comparto dei trasporti, più precisamente sui taxi in servizio sull'isola. Su 50 controlli effettuati più della metà, trenta, si sono conclusi con una sanzione.

La maggior parte delle infrazioni rilevate riguardano le tariffe; alcuni esempi: il tassametro spento in assenza di ricevuta per una corsa a tariffa predeterminata, la mancata esposizione del tariffario, come del numero telefonico da contattare in caso il cui il viaggiatore voglia fare reclamo. Altre 14 sanzioni sono state elevate per circolazione senza cintura di sicurezza agganciata.