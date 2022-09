Tesoro ritrovato

Affacciata su via Carlo de Cesare, in prossimità di Piazza Trieste e Trento, stretta tra altri edifici, la seicentesca chiesa del Carminiello a Toledo riapre dopo la lunga chiusura. Per ora si è provveduto solo alla messa in sicurezza, poi partiranno i restauri.

