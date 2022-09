Torna il campionato, Napoli pronto al tour de force

Finalmente si torna in campo per l'inizio di quello che sarà un vero tour de force per il Napoli. Dodici partite in 42 giorni tra campionato e Champions. Si comincia domani alle 15: avversario al Maradona il Torino di Juric, squadra sempre coriacea ma reduce da due sconfitte consecutive. Il tecnico granata ha elogiato gli azzurri: sono l'11 con il miglior gioco.

Oggi alle 15 la conferenza stampa di mister Spalletti. Il nodo principale riguarda l'attacco e in particolare la fascia destra. In giornata esami per Lozano, tornato dalla nazionale con un fastidio muscolare. Da valutare anche le condizioni di Politano, uscito per infortunio in occasione della partita con il Milan. Ma la caviglia sta meglio e potrebbe essere del match. In caso di doppio forfait, è pronto Zerbin. Ancora indisponibile Osimhen, in attacco ballottaggio tra Simeone e Raspadori, reduce dai due gol in nazionale.

In campo domenica la Salernitana, nella difficile trasferta con il Sassuolo.

Rientrati tutti i nazionali, non ci sarà Federico Fazio. In difesa Nicola punterà su Daniliuc. Ballottaggio tra Gyomber e Lovato. In attacco possibile un turno di riposo per Dia. Di sicuro ci saranno i sostenitori granata: in Emilia attesi almeno 4mila tifosi.

Sempre domenica scende in campo anche il Benevento contro l'Ascoli: grande attesa al "Vigorito" per la prima di Fabio Cannavaro da allenatore in Italia.