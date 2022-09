Un ponte tra Sorrento e Mar del Plata

Dopo un’estate intensa in giro per l’Italia, per i 15 anni di "Tango scugnizzo" Diego Moreno, cantautore dall’animo argentino e partenopeo a un tempo, è impegnato in un progetto che rafforza il ponte tra Sorrento e Mar del Plata, città già gemellate.

A giugno inoltre è uscito "Che bella idea", un omaggio a Fred Bongusto, con cui Moreno ha suonato, composto, condiviso strade e palcoscenici per oltre 15 anni, traccia dell'album "Canzoni di Buongusto", che, dopo una presentazione a Napoli verrà distribuito anche sulle piattaforme digitali.