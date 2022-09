"Una serata tra amici", Christian De Sica show a Napoli

Napoli per Christian De Sica è una cosa di famiglia. E nello spettacolo, "Una serata tra amici", che inaugura la stagione del teatro Troisi, in scena stasera alle 21 all'Arena Flegrea sono molti gli aneddoti e le canzoni che richiamano il suo legame con la città.

Tra le pagine di vita che arrivano sul palcoscenico, anche il ricordo di papà Vittorio, nato in Ciociaria solo per sbaglio, ma con una famiglia tutta campana. Da regista di Matrimonio all'italiana riusciva a trovare il silenzio per le riprese anche nei vicoli più chiassosi.