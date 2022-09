Vola la Turris, primo successo per l'Avellino

Serie C

Prima vittoria stagionale per l'Avellino che batte al Partenio-Lombardi il Messina. A segno Dall'Oglio, con una splendida punizione a effetto e, dopo il momentaneo pareggio nel primo tempo dei siciliani con un gran tiro nel sette di Catania dai venti metri, è Russo a fissare il punteggio sul 2-1 a metà ripresa con un gol di rapina, stop e rapida conclusione su respinta corta del portiere ospite.

Vola la Turris che espugna Picerno e ora è seconda in classifica con dieci punti alle spalle del Crotone. Decide un gol di Maniero al secondo minuto della ripresa, bravo ad allungare il mancino su cross di Taugurdeau. Tante le occasioni per raddoppiare poi non sfruttate dai corallini.

Un punto più giù c'è la Juve Stabia che ha regolato al Menti il Monopoli: 2-0 grazie alle reti di Caldore, lesto a smarcarsi sugli sviluppi di un corner, e Silipo, che ha esploso un gran esterno mancino, entrambi i gol nel primo tempo. Per le vespe, terzo successo in quattro gare.

Quanti rimpianti per il Giugliano. Avanti di due gol a Latina alla mezzora con Iglio, staffilata rasoterra dai 25 metri, e diagonale di Piovaccari scattato sul filo del fuorigioco, i campani si fanno rimontare negli ultimi venti minuti: Fabrizi firma una doppietta in sei minuti e fissa il risultato sul 2-2. Splendido il pareggio in rovesciata.

Gelbison punita da un errore del suo portiere, Vitale, dopo appena diciannove secondi di gioco, con Patierno che ringrazia per il regalo e insacca donando la vittoria alla Virtus Francavilla. La squadra di Vallo della Lucania gioca bene ma non punge, perde così 1-0 ed è penultima.