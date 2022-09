Rincari e crisi industriali, la Cisl: "Ci aspetta il peggior autunno degli ultimi anni"

Manifattura e agroalimentare, sono i settori industriali più a rischio-crisi in questo autunno del 2022. Lo dice la segretaria regionale della CISL, Doriana Buonavita, che parla senza mezzi termini del “peggior autunno degli ultimi anni” in vista. Colpa soprattutto dei rincari di energia e materie prime, che potrebbero aggravare la condizione di aziende già in crisi come alcune di quelle del distretto industriale del Casertano.

Altro rischio, è che per colpa dell'aumento dei costi, sia dal lato aziendale sia per i bilanci delle famiglie, ci sia un incremento del ricorso al lavoro nero, con rischi per la salute e la sicurezza di operai e impiegati.

“Corretti stili di vita della persona e sicurezza del lavoratore” è l'evento di discussione e confronto su welfare, salute e sicurezza dei lavoratori, organizzato a Napoli dalla Cisl Campania insieme a Inail, Consorzio Promos Ricerche, Assessorato al Lavoro e Risorse Umane della Regione Campania e Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo sviluppo (Iriss) del Cnr.

Nei primi sette mesi del 2022, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sono diminuite le morti bianche registrate dall'INAIL in Campania. Ma sono più che raddoppiate le denunce di infortuni: dalle 11mila dell'anno scorso alle oltre 22mila della prima metà del 2022.

Nel servizio le interviste alla segretaria regionale CISL, Doriana Buonavita, e al segretario confederale, Angelo Colombini.