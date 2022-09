"Innamorati di Napoli". Tantissimi turisti ma è allarme per il caro bollette

Anche a settembre Napoli è una regina del turismo. Da gennaio ad oggi l'offerta di B&B, camere e appartamenti è passata da 1489 a 7175 alloggi. L'arte, la storia, la cultura e il mare sono per i visitatori un richiamo fortissimo. Ma secondo Confesercenti a causa dei rincari delle bollette, in Campania, se lo Stato non interverrà, prima del 31 dicembre rischiano la chiusura 3000 ristoranti su 16.000, 6000 bar su un totale di 16.000, 300 Hotel su 1600 e 2000 Bed&Breakfast su 10.000. Eppure Napoli e la regione non sono mai state così attrattive.