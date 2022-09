Violenza sessuale aggravata, professoressa di Benevento ai domiciliari

Avrebbe indotto un suo studente di 12 anni a compiere e subire atti sessuali, sia in classe che tramite chat di whatsapp. Stamattina i Carabinieri di Arpaia, in provincia di Benevento, hanno notificato ad una professoressa di 38 anni di Benevento, una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l'accusa di violenza sessuale aggravata. La docente - impiegata con contratto a termine in una scuola media della Valle Caudina, ai confini con le province di Avellino e Caserta - era già stata sospesa dal servizio in via cautelativa dalla dirigente scolastica, all'avvio delle indagini, nello scorso mese di aprile, a seguito di denuncia sporta presso la stazione dei Carabinieri di Arpaia.

Dal cellulare dell'insegnante, sottoposto a sequestro, sarebbe emerso materiale probatorio che ha convinto il giudice per le indagini preliminari di Benevento ad accogliere la richiesta della Procura della Repubblica, sottoponendo la donna alla misura degli arresti domiciliari, a causa del rischio di reiterazione del reato.

“Approfittando della contiguità fisica in classe nonché dello stato di soggezione del proprio alunno - si legge nel provvedimento - instaurando con il minore prima un rapporto di predilezione in classe poi un intenso rapporto telematico mediante plurime comunicazioni via whatsapp (messaggi, video e audio), inviandogli e chiedendogli di inviare a sua volta fotografie a contenuto esplicitamente sessuale, avviando conversazioni di esplicito contenuto sessuale", lo avrebbe indotto a compiere e subire atti sessuali, "con un’intensissima comunicazione telematica via whatsapp, in tutte le ore del giorno e soprattutto la sera fino a tarda notte”.