Napoli in vetta, tifosi al settimo cielo

Increduli ma non troppo, i tifosi del Napoli, all'indomani del colpaccio a San Siro contro il Milan. Si tratta dell'ennesima dimostrazione dell'ottimo feeling trovato dal guppo-squadra già in avvio di stagione, nonostante il profondo rinnovamento cui è stata sottoposta in estate la rosa degli azzurri. Ma qual è il segreto di questo Napoli arrembante in campionato e in Champions League? Per molti, l'innesto di tanti nuovi giovani, determinati a crescere e affamati di vittorie.

Nel servizio, le voci dei tifosi.